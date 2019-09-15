Son Dakika Haberleri: Aydın'da ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

58 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın sulama kanalına uması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'da ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın sulama kanalına uması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay Umurlu Mahallesi Dalama Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kinyas B. idaresindeki 00 AAJ 740 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Umurlu Mahallesi yakınlarında tel örgüleri kırarak sulama kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sudaki aracın içerisindeki üç kişiyi kurtardı. Kazada yaralanan sürücü Kinyas B. ve araçta yolcu olarak bulunan diğer iki kişi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Umurlu, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü! 1 gün önce yazdığı not kan dondurdu
Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:18:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]