Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti

Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış

Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir

Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti