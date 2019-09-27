Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, Aydın - Muğla kara yolu Kuruköy Mahallesi'nde Hasan Şahin (40) yönetimindeki 09 C 3255 plakalı motosiklete çarparak kaçtı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.