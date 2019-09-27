Son Dakika Haberleri: Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

13 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, Aydın - Muğla kara yolu Kuruköy Mahallesi'nde Hasan Şahin (40) yönetimindeki 09 C 3255 plakalı motosiklete çarparak kaçtı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aydın, Muğla, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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