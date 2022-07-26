Aydın'da tırın çarptığı traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı.
Ali Aydınlı'nın (56) kullandığı 01 AAJ 965 plakalı tır, Aydın- Denizli kara yolu Pamukören Mahallesi yakınlarında, önünde seyreden Erhan Erdoğan (42) idaresindeki 09 PY 663 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan traktör sürücüsü ile aynı araçtaki Sezgin Cengiz (46), ambulansla Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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