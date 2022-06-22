Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

22.06.2022 08:53
Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'dan Çine yönüne giden Bilal Kahraman'ın kullandığı plakasız motosiklet, Yolboyu Mahallesi kavşağında plakası belirlenemeyen tıra çarptı.

Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Kahraman, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öne sürülen tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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