Aydın'da tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

24.11.2020 23:03
Aydın'da tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Aydın'da minibüsle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da minibüsle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Aydınoğlu (29) yönetimindeki 09 AAU 474 plakalı minibüs, Nazilli- Denizli kara yolu Güzelköy mevkisinde Zafer Arıkan yönetimindeki 32 GC 042 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki Mahmut Yıldız'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler Hüseyin Aydınoğlu ile Zafer Arıkan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aydınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Nazilli, Minibüs, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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