Aydın'da toplam araç sayısı 464 bin 459'a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın ilinde toplam araç sayısı 464 459'a ulaştı 2019 yılı Haziran ayında toplam araç sayısı 452 bin 063 iken, 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında bir artış göstererek 464 bin 459'a ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 1,7 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 185 bin 194'e ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 185 bin 194 adet otomobil, 10 bin 600 adet minibüs, 2 bin 930 adet otobüs, 70 bin 907 adet kamyonet, 9 bin adet kamyon, 135 bin 723 adet motosiklet, 49 bin 356 adet traktör ve 749 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 4,8 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 792 adet ile motosiklette gerçekleşti.

15 bin 601 aracın devri yapıldı

2020 yılı Haziran ayında Aydın'da toplam 15 bin 601 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 9 bin 372 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 975 adet ile kamyonet, BİN 951 adet ile motosiklet, 713 adet ile traktör, 300 adet ile minibüs, 200 adet ile kamyon, 76 adet ile otobüs ve 14 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 727 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Haziran ayında toplam Bin 727 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada bin 275 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 249 adet ile otomobil, 102 adet ile traktör, 93 adet ile kamyonet, 8 adet ile kamyon geldi. - AYDIN