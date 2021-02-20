Aydın'da trafik denetimi sırasında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da trafik denetimi sırasında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin trafik denetimi sırasında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin trafik denetimi sırasında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi cezaevine gönderildi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazilli-Aydın kara yolunda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki Ö.P'nin Nazilli'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi. Ö.P'nin 3 telefon hattından ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

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