Son Dakika Haberleri: Aydın'da Trafik Denetimleri

Aydın'da Trafik Denetimleri

1 saat önce

Aydın'da geçen ay gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 7 bin 770 araca 3 milyon 156 bin 870 lira ceza uygulandı.

Aydın'da Trafik Denetimleri, System.String[]
Aydın'da geçen ay gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 7 bin 770 araca 3 milyon 156 bin 870 lira ceza uygulandı.

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şubat ayında il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 126 bin 852 araç kontrol edildi.

Bu denetimlerde 7 bin 770 araca 3 milyon 156 bin 870 lira ceza işlemi yapıldı.

Ayrıca bin 472 araç trafikten men edildi, 318 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Öte yandan şubat ayında meydana gelen 397 trafik kazasında ise 305 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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