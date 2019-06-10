Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazaları: 2 yaralı
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Aydın'da trafik kazaları: 2 yaralı

7 saat önce

Aydın'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazaları: 2 yaralı, System.String[]
Aydın'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Keziban Aksoy (28) idaresindeki 48 FAR 68 plakalı otomobil, Çine ilçesi Cumalı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Yaralanan Meriç Aksoy (30), 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Didim ilçesinde de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tugay Bircan idaresindeki 09 ABL 008 plakalı motosiklet, Münür Tahran'ın kullandığı 35 GE 5017 plakalı otomobille, Efeler Mahallesi'nde çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Didim Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:55 Kaynak: AA
Çine, Aydın, Güncel
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