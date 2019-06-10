Aydın'da trafik kazaları: 2 yaralı

Aydın
'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Keziban Aksoy (28) idaresindeki 48 FAR 68 plakalı otomobil, Çine
ilçesi Cumalı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Yaralanan Meriç
Aksoy (30), 112 Acil Servis
ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Didim
ilçesinde de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tugay Bircan idaresindeki 09 ABL 008 plakalı motosiklet, Münür Tahran
'ın kullandığı 35 GE 5017 plakalı otomobille, Efeler
Mahallesi'nde çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Didim Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.