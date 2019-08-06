Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ferdi Demir (39) idaresindeki 48 R 5292 plakalı hafif ticari araç, Aydın- Muğla
kara yolu Yenipazar
kavşağında önce orta refüje ardından yön tabelası direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis
, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki eşi Candan Demir (37), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.
Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Candan Demir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.