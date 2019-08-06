Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

3 saat önce

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ferdi Demir (39) idaresindeki 48 R 5292 plakalı hafif ticari araç, Aydın- Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında önce orta refüje ardından yön tabelası direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki eşi Candan Demir (37), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.
Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Candan Demir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Muğla, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:18 Kaynak: AA
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