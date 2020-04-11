Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Raşit Dirik idaresindeki 35 ABN 721 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Cisil Daşhan (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Dirik, Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:30 Kaynak: AA
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