Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağır yaralanan Duru ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu Hasan Duru (38) savruldu.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Avcu (34) idaresindeki plakasız motosiklet, Beydağ 'a istikametine seyir halinde olan Sezer M. yönetimindeki 35 Z 9090 plakalı kamyonun arka yan kısmına çarptı.

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