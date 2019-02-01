Son Dakika Haberleri: Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Yıldırım Can'ın kullandığı 09 SU 913 plakalı kamyonet, Söke- Milas kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü kendi imkanlarıyla, yanında bulunan eşi Dilber Can ise ekiplerce çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Milas, Yıldırım Can, Söke, Aydın, Güncel
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