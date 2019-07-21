Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

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1 saat önce
Aydın'ın Germencik ilçesinde askeri araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:14 Kaynak: AA
'ın Germencik
ilçesinde askeri araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına ait 09 JAA 144 plakalı kamyonet, Turanlar Mahallesi mevkisinde Gencer Sözer'in (71) kullandığı 09 KY 819 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis
ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Sözer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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