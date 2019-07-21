Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde askeri araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde askeri araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına ait 09 JAA 144 plakalı kamyonet, Turanlar Mahallesi mevkisinde Gencer Sözer'in (71) kullandığı 09 KY 819 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sözer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Germencik, Jandarma, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:14 Kaynak: AA
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