Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası; 1 ölü
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Aydın'da trafik kazası; 1 ölü

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik kazası; 1 ölü, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat: 20.15 sıralarında Aydın Emniyet Müdürlüğü B hizmet binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Ç. idaresindeki 09 AC 812 otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özlem Şahin'e çarptı. Bölgedeki Tabakhane Deresi Yanında bulunan yürüyüş yolunda spor yapan ve eve dönüş yolunda olduğu öğrenilen kadın, çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklendi. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Özlem Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
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