Aydın'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
19.10.2020 09:53
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Aydın- İzmir karayolunda seyreden Şakir Tamer (55) yönetimindeki 09 ABJ 346 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerim sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tamer ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tamer burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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