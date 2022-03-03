Aydın'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

03.03.2022 17:35
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesine motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesine motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çıldır Havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. yönetimindeki otomobil ile Hüseyin Yumurtacı'nın kullandığı 07 VJ 540 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Yumurtacı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yumurtacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Yumurtacı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Otomobil, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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