Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
18 dakika önce
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 aylık bebek öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Aydın
'ın Kuyucak
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 aylık bebek öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ferhat Elbeyi (33) idaresindeki 07 DCR 38 plakalı otomobil, Kuyucak- Nazilli
kara yolu Gencellidere mevkisinde devrildi.
Kazada 5 aylık Mehmet Akif Elbeyi olay yerinde öldü. Sürücü Ferhat, anne Fatma (31) ve çocukları Ahmet Emin
(6), Meryem
Sare Elbeyi (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:55 Kaynak: AA
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