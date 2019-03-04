Son Dakika Haberleri: Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

18 dakika önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 aylık bebek öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 aylık bebek öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ferhat Elbeyi (33) idaresindeki 07 DCR 38 plakalı otomobil, Kuyucak- Nazilli kara yolu Gencellidere mevkisinde devrildi.

Kazada 5 aylık Mehmet Akif Elbeyi olay yerinde öldü. Sürücü Ferhat, anne Fatma (31) ve çocukları Ahmet Emin (6), Meryem Sare Elbeyi (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:55 Kaynak: AA

Kuyucak, Aydın, Güncel
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