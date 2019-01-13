Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
16 dakika önce
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aydın
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Süleyman Tuğrul
yönetimindeki 09 FM 538 plakalı otomobil, eski dört yol kavşağında orta refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.
Kazada sürücü yaralanırken otomobilde bulunan Serhat Selen ise yara almadan kurtuldu.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:32 Kaynak: AA
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