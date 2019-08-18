Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:18 Kaynak: AA
'ın Germencik
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Vedat Çakır'ın kullandığı 07 PV 361 plakalı otomobil, Aydın - İzmir
kara yolu Ömerbeyli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine Jandarma
ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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