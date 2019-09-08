Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sezer Yüksel yönetimindeki plakasız motosiklet, Kalabak Köprü kavşağında karşı yönden gelen Ali Yıldız yönetimindeki 09 C 1712 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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