Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

59 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezer Yüksel yönetimindeki plakasız motosiklet, Kalabak Köprü kavşağında karşı yönden gelen Ali Yıldız yönetimindeki 09 C 1712 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ali Yıldız, Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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