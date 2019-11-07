Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çine ilçesinden Aydın istikametine giden İsmet İnce yönetimindeki 48 DC 222 plakalı otomobil, Cumali Mahallesi'nde tali yoldan bulvara çıkan Çiğdem Ağbaş yönetimindeki 34 SA 8046 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle İnce'nin kullandığı otomobil kavşaktaki refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hafif yaralanan İnce'yi Çine Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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