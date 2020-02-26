Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, yoldan çıkan otomobili kontrol etmek üzere aracından inen kişi, bir başka aracın çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şener Tosun yönetimindeki 09 VG 659 plakalı otomobil, Koçarlı-Çakırbeyli kara yolu Çakmar mevkisinde yoldan çıkarak, yol kenarındaki tümsekliğe çarptı.

Bu aracın arkasından seyreden Yıldıray Tosun da kuzenine ait araçtaki durumu öğrenmek için, yol kenarına park edip otomobilinden indi.

O sırada yoldan geçen A.Ö.Ü'nün kullandığı 35 HA 5579 plakalı otomobil, Yıldıray Tosun'a çarptı.

Yaralanan Yıldıray Tosun, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen yaralının yakınları gözyaşı döktü.

Yoldan çıkan aracın sürücüsü ve yaralanan Yıldıray Tosun'un kuzeni Şener Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği yerde yola madeni yağ dökülmüş olduğunu, otomobilinin de bu nedenle yoldan çıktığını ileri sürerek, "Ne olduğunu anlamadım. Tekerlek patladı sandım." dedi.