Aydın'da trafik kazası;1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası;1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası;1 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası;1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza saat 16.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 09 ADL 31 plakalı kamyonet aynı yönde ilerleyen 09 E 8215 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydettiği kamyonet aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihabrı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aydın Adliyesinin maskotu Baronaz, cezaevine gönderilince avukatı tahliye talebinde bulundu
Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan yaşlı adamın ilk isteği çay oldu

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da trafik kazası;1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]