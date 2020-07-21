Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da motosiklet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen 55 JD 006 plakalı Volkswagen otomobil, Hastane Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na çıkmak isteyen 09 ACF 527 motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet ve üzerindekiler yere düştü. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Sabriye U. kazada yaralandı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN