Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

31.03.2021 15:54

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çine'nin girişinde bulunan İtalyan Köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın- Çine istikametinde ilerleyen Lütfi U. yönetimindeki 09 LF 034 plakalı araç ile kavşaktan döndüğü sırada plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen ve kaskı olmayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

İtalyan, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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