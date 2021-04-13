Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

13.04.2021 16:47
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Aydın-İncirliova Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın- İncirliova Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İncirliova Karayolu üzerinde Gerenkova Mahallesi Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 5541 plakalı Aydın Büyükşehir Belediyesi Denetimli İncirliova Birlik minibüsü ile 09 KD 727 plakalı Citroen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan sürücüyü araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Büyükşehir Belediyesi, İncirliova, Otomobil, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi! Altından intihar değil hastalık çıktı Çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi! Altından intihar değil hastalık çıktı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı

Son Dakika Haberleri
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:41 Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:22 Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
14:48 Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek
14:17 Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı
Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu         
16:46
Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular         
16:41
Düşürdüğü telefonunu almak isteyen genç, feci şekilde can verdi Düşürdüğü telefonunu almak isteyen genç, feci şekilde can verdi         
16:23
Mustafa Cengiz açtı ağzını yumdu gözünü! Hakemlere 'kansız' dedi, MHK'yi istifaya çağırdı Mustafa Cengiz açtı ağzını yumdu gözünü! Hakemlere 'kansız' dedi, MHK'yi istifaya çağırdı         
16:13
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında         
15:04
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler         
13:11
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Girişimci kadın, üç bin lirayla başladığı işte sermayesini 300 bin liraya çıkardı Girişimci kadın, üç bin lirayla başladığı işte sermayesini 300 bin liraya çıkardı         
11:07
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi         
10:18
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 16:55:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei