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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

21.02.2022 12:35
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda saat 11.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 09 EB 998 plakalı Fiat ticari araç ile İ.A. yönetimindeki 27 BLK 87 plakalı Citroen otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ş.O. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

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Tragger, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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