Edinilen bilgiye göre, Halil S.'nin idaresindeki 35 AYS 617 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Söke-Milas kara yolunda, Ali Ö. idaresindeki kargo taşıyan 35 NZ 609 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika

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