Aydın'da trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 10 yaralı

22.07.2022 14:05
Aydın'da trafik kazası: 10 yaralı

Aydın'ın söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Aydın'ın söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halil S.'nin idaresindeki 35 AYS 617 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Söke-Milas kara yolunda, Ali Ö. idaresindeki kargo taşıyan 35 NZ 609 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika
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