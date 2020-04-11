Aydın'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Raşit Dirik (26) idaresindeki 35 ABN 721 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Cisil Daşhan (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi altına Dirik de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:49 Kaynak: AA
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