Aydın'da trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı
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Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
Aydın- Denizli
karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 21: 45 sıralarında Kuyucak
yakınlarda meyda geldi. Edinilen bilgiye göre Söke
'den Denizli istikametine giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen bir panelvan araç direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip tıra çarptı. Kazada sürücünün eşi ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ile 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - AYDIN
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