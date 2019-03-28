Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobille bir traktörün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobille bir traktörün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Murat Yıldız'ın kullandığı 07 HP 828 plakalı otomobil, Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli mevkisinde, Ömer Faruk Şahin'in kullandığı 54 BR 234 plakalı otomobille çarpıştı.



Bu iki araç daha sonra Mehmet Tuna'nın kullandığı 09 UL 059 plakalı traktöre çarptı.



Kazada yaralanan sürücüler Tuna ve Şahin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı

Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı

15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı

Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı