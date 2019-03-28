Son Dakika Haberleri: Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

12 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobille bir traktörün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobille bir traktörün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Murat Yıldız'ın kullandığı 07 HP 828 plakalı otomobil, Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli mevkisinde, Ömer Faruk Şahin'in kullandığı 54 BR 234 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu iki araç daha sonra Mehmet Tuna'nın kullandığı 09 UL 059 plakalı traktöre çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Tuna ve Şahin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Murat Yıldız, Germencik, Aydın, Güncel
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