Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Muzaffer Mete Çiftçi (22) idaresindeki 16 YC 403 otomobil, Kuruköy Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan Belgin Çiftçi (50) yaralandı.
Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:25 Kaynak: AA
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