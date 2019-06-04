Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:25 Kaynak: AA
'ın Çine
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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istikametine seyreden Muzaffer Mete Çiftçi (22) idaresindeki 16 YC 403 otomobil, Kuruköy Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan Belgin Çiftçi (50) yaralandı.
Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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