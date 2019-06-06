Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:12 Kaynak: AA
'ın Çine
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahraman Mahallesinden Ümit Aka'nın (55) yönetimindeki otomobil, Yahya Çeltikoğlu'nun (21) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin üzerinde seyahat eden Mehmet Kayan (32) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Çine Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi.
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