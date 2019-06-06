Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahraman Mahallesinden Ümit Aka'nın (55) yönetimindeki otomobil, Yahya Çeltikoğlu'nun (21) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin üzerinde seyahat eden Mehmet Kayan (32) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:12 Kaynak: AA
Çine, Aydın, Güncel
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