Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Başaran'ın kullandığı plakasız motosiklet, Aydın- İzmir kara yolu Camikebir Mahallesi'nde, Yusuf Ö. yönetimindeki 48 M 1975 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Başaran ve motosikletteki Mustafa Gülden yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:43 Kaynak: AA
İzmir, Germencik, Aydın, Güncel
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