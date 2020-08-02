Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ümit Meydan yönetimindeki 09 EV 486 plakalı motosiklet Mursallı Mahallesi yakınlarındaki kavşakta Hasan Tıngır'ın kullandığı 20 E 2289 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Meydan ve yanındaki Bedirhan Tulekli, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.