Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi, yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Özsoy yönetimindeki 07 ACV 836 plakalı otomobil, Kuşadası'ndan Söke istikameti Ağaçlı Kavşağı'nda Büşra Karagöz idaresindeki 09 Z 2262 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Karagöz ile diğer otomobilde bulunan yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 17:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika