Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı

18.03.2021 22:30
Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir Bulvarı üzeri Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.B. yönetimindeki 35 KD 3198 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle Y.H. yönetimindeki 09 AEA 072 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan birer kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı

Otomobil, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı - Son Dakika


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