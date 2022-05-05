Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

05.05.2022 17:26
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'da otomobil ile ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil ile ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Nazilli- Bozdoğan karayolu üzerinde Esenköy Mahallesi mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli istikametine seyir halinde olan Zeki T. idaresindeki 09 B 1188 plakalı ticari araç ile Bozdoğan istikametine seyreden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen İbrahim A. idaresindeki 09 E 0545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

YORUMLAR
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Otomobil, Bozdoğan, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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