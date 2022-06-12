Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

12.06.2022 20:41
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACD 084 plakalı motosiklet ile yabancı uyruklu kağıt toplayıcısının kullandığı ve arkasında sele olan motosiklet çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durdu. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleleri yaparak, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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