Aydın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
9 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Aydın
'ın Söke
ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası
yönünden Söke'ye giden Metin Bulut
yönetimindeki 09 JY 606 plakalı otomobil, Yenikent
mevkisinde Recep Gürgan yönetimindeki 48 TE 614 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Bulut, Gürgan ve Gürgan'ın idaresindeki araçta bulunan Ayşe Şahin
yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:06 Kaynak: AA
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