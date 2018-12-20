Son Dakika Haberleri: Aydın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

9 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası yönünden Söke'ye giden Metin Bulut yönetimindeki 09 JY 606 plakalı otomobil, Yenikent mevkisinde Recep Gürgan yönetimindeki 48 TE 614 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Bulut, Gürgan ve Gürgan'ın idaresindeki araçta bulunan Ayşe Şahin yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:06 Kaynak: AA

Kuşadası, Söke, Aydın, Güncel
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