Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

8 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Taner Pidecioğlu yönetimindeki 09 HH 078 plakalı otomobil, Madenciler Kavşağı'ında İsmail Yıldırım idaresindeki 09 S 5265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Pidecioğlu, araçtaki Nihan Şen ve 3 yaşındaki Hira Pidecioğlu yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:57 Kaynak: AA
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