Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

29 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 AN 968 plakalı kamyon, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında Erkan Balcı (38) yönetimindeki 48 YM 215 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olan Sevil (33), Gülsüm Nur (5) ve Burak Balcı (4) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın, Balcı, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:38 Kaynak: AA
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