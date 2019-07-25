Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
29 dakika önce
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:38 Kaynak: AA
'ın Çine
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla
istikametine giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 AN 968 plakalı kamyon, Adnan Menderes
Bulvarı otogar kavşağında Erkan Balcı
(38) yönetimindeki 48 YM 215 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olan Sevil (33), Gülsüm Nur (5) ve Burak Balcı (4) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Arı zehrinin kilosu 500 bin liraya satılıyor Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü