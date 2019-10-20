Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

47 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ersoy Pilar yönetimindeki 09 KA 894 minibüs, Aydın- İzmir kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde Özcan Kara'nın kullandığı 35 LA 426 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Özcan Kara, Germencik, İzmir, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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