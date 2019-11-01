Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serkan Celen (40) yönetimindeki 48 AAY 81 plakalı süt kamyonu, Adnan Menderes Bulvarında kırmızı ışıkta bekleyen Neslihan Erincik'in (34) yönetimindeki 09 AAE 51 plakalı otomobile çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile otomobilde bulunan Almina (4) ve Yusuf Alp Erincik (6) yaralandı.


112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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