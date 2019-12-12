Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyreden Hasan A. (22) yönetimindeki 09 JF 241 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Ankara Evleri Kavşağı'nda Hüseyin Y'nin (27) kullandığı 09 ACE 017 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüsü Hasan A. ağır yaralanırken, araçta bulunan Mustafa Ü. (21) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Y. hafif yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yenikent, Kuşadası, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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