Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

20.05.2022 14:42
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Didim istikametine seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kamyonet, Tragger, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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