Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Emre Sevcan (28) idaresindeki 09 C 2060 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda Mustafa Kural'ın (31) kullandığı 48 YL 533 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Mustafa Kural ve otomobilde yolcu olan Ümit Kurt (30), Bahar Kurt (25) ile diğer araçtaki Tugay Doğan (26) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesine ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:24 Kaynak: AA
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