Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Mağatlı'nın kullandığı 20 F 1733 plakalı otomobil, Karacasu- Tavas kara yolu Ataeymir mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karacasu, Tavas, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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